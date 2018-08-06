Политзаключенный Костенко прибыл в Киев

Костенко встретила мать и омбудсмен Людмила Денисова

Украинский политзаключенный Александр Костенко прибыл в Киев. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Он очень устал. Сейчас он общается со своей мамой, которая здесь ждала его уже столько лет. Им надо дать время, чтобы они пообщались, чтобы решили, когда он будет ложиться в больницу, чтобы сделать все необходимые обследования. Может нужна будет ему операция на руке, которая была сломана. Затем ему необходима реабилитация, думаю, и маме тоже нужна такая помощь", - сказал Денисова в эфире "112-Украина".

Отметим, что ему предоставлено временное жилье. По словам Денисовой, договор по предоставлению жилья подписан общественной организацией "Независимая профессиональная группа".

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, крымский активист Костенко вышел на свободу 3 августа 2018 года. Его арестовали в феврале 2015 года и признали виновным в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана. Костенко отбывал наказание в колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.