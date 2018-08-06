Політв'язень Костенко прибув у Київ

Костенка зустріла матір і омбудсмен Людмила Денісова

Український політв'язень Олександр Костенко прибув у Київ. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook.

"Він дуже втомився. Зараз він спілкується зі своєю мамою, яка тут чекала його вже стільки років. Їм треба дати час, щоб вони поспілкувалися, щоб вирішили, коли він буде лягати в лікарню, щоб зробити всі необхідні обстеження. Може потрібна буде операція на руці, яка була зламана. Потім йому необхідна реабілітація, думаю, і мамі теж потрібна така допомога", - сказав Денісова в ефірі "112-Україна".

Зазначимо, що йому надано тимчасове житло. За словами Денисової, договір з надання житла підписаний громадською організацією "Незалежна професійна група".

Фото (facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, кримський активіст Костенко вийшов на свободу 3 серпня 2018 року. Його заарештували в лютому 2015 року та визнали винним у нападі на співробітника "Беркута" під час євромайдан. Костенко відбував покарання в колонії №5 у Кірово-Чепецке Кіровської області.