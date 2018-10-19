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Политзаключенный Кольченко написал письмо Сенцову

Новости » Общество    19.10.2018 - 06:48
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Александр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Александр Кольченко написал письмо поддержки

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который недавно прекратил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Так, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур передала текст письма, в котором говорится, что "империи не вечны".

"Весь период твоей голодовки старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень тяжело смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крупица - бессилен, не в силах ни на что повлиять. Мне очень тяжело представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным", - написал Кольченко в письме.

Он призвал Олега Сенцова не отчаиваться и выздоравливать.

Правозащитница отметила. Что письмо уже было доставлено Сенцову.

Отметим, Кольченко голодал в поддержку Олега Сенцова с 31 мая по 7 июня. Он был вынужден остановить голодовку из-за резкого ухудшения здоровья.

Напомним, в июле мать Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ), получила разрешение на свидание с сыном и прибыла в Челябинск.

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