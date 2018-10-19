ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Політв'язень Кольченко написав лист Сенцову

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 06:48
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)
Фото: Олександр Кольченко (facebook.com/Николай Щур)

Олександр Кольченко написав лист підтримки

Український політв'язень Олександр Кольченко написав лист підтримки українському режисеру Олегу Сенцову, який нещодавно припинив голодування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур передала текст листа, в якому йдеться, що "імперії не вічні".

"Весь період твого голодування намагався по мірі можливості відслідковувати новини про тебе; дуже переживаю за тебе. Дуже важко змиритися з думкою про те, що перебуваючи тут, ти як крихта - безсилий, не в силах ні на що вплинути. Мені дуже важко уявити ту ступінь, в якій ти відчуваєш себе втомленим і розчарованим", - написав Кольченко у листі.

Він закликав Олега Сенцова не впадати у відчай і видужувати.

Правозахисниця зазначила. Що лист вже було доставлено Сенцову.

Зазначимо, Кольченко голодував на підтримку Олега Сенцова з 31 травня по 7 червня. Він був змушений зупинити голодування через різке погіршення здоров'я.

Нагадаємо, в липні мати Олександра Кольченко, незаконно утримуваного в Російській Федерації (РФ), отримала дозвіл на побачення з сином і прибула в Челябінськ.

МЗС розкритикував контакти Сирії з "владою" Криму Опубліковано список загиблих в Керчі
Новини України КримОлег СенцовАлександр Кольченкополитзаключенные в РФ Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся