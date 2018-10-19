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Политзаключенный Балух уже в колонии

Новости » Общество    19.10.2018 - 05:19
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)
Фото: Владимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Балух уже находится в Керченской колонии

Украинский политзаключенный и активист Владимир Балух уже находится в Керченской колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Данную информацию сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Перед этим также супруга украинского активиста Владимира Балуха Наталья сообщала, что его должны этапировать в Керченскую колонию.

Однако официального подтверждения от российских властей и адвокатов Балуха пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.

Перед этим "Верховный суд Крыма" оккупационных властей полуострова частично смягчил приговор осужденного к 5 годам колонии политзаключенному, приговорив его к 4 годам и 11 месяцам колонии, а также штрафу в размере 10 необлагаемых налогом минимум доходов граждан. Этот приговор был вынесен по совокупности двух уголовных дел.

Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что Путин держит при себе заложников, чтобы иметь "обменный материал".

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