Політв'язень Балух вже в колонії

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Балух вже знаходиться в Керченській колонії

Український політв'язень і активіст Володимир Балух вже знаходиться в Керченській колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Дану інформацію повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Перед цим також дружина українського активіста Володимира Балуха Наталія повідомляла, що його повинні етапувати в Керченську колонію.

Проте офіційного підтвердження від російських властей і адвокатів Балуха поки немає.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Перед цим "Верховний суд Криму" окупаційної влади півострова частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії політв'язню, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімум доходів громадян. Цей вирок був винесений за сукупністю двох кримінальних справ.

Нагадаємо, раніше Мустафа Джемілєв заявив, що Путін тримає при собі заручників, щоб мати "обмінний матеріал".