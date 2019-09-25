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Политзаключенных Дудку и Бессарабова этапировали из Крыма в Москву

Новости » Общество    25.09.2019 - 18:19
Политзаключенных Дудку и Бессарабова этапировали из Крыма в Москву
Фото: Дудка и Бессарабов (yalta-24.ru).jpg)

Сейчас они находятся в СИЗО № 1 Краснодара

Политзаключенных Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Сообщается, что сейчас они находятся в СИЗО № 1 Краснодара.

"На днях стало известно, что Володю Дудку и Алексея этапировали из Симферополя в Москву в СИЗО Лефортово. Пока что они на пересылке в Краснодаре", - рассказал адвокат.

Напомним, политзаключенному Владимиру Дудке не оказывают надлежащую медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. По информации адвоката, 2 сентября во время встречи с Дудкой, его состояние здоровья ухудшалось. У него язва желудка и проблемы в области урологии, однако медицинская помощь не оказывается должным образом.

Как известно, 4 апреля 2019 года Дудку приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 350 тыс. рублей. Вместе с Владимиром Дудкой 14 лет лишения свободы и штраф 300 тыс. получил еще одни узник Кремля - Алексей Бессарабов.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России "Севастопольский городской суд" 4 сентября направил уголовное "дело украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова в Верховный суд России для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

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