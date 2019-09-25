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Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували з Криму до Москви

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 18:19
Політв'язнів Дудку і Бессарабова етапували з Криму до Москви
Фото: Дудка і Бессарабов (yalta-24.ru).jpg)

Зараз вони знаходяться в СІЗО № 1 Краснодара

Політв'язнів Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крым.Реалии.

Зазначається, що зараз вони знаходяться в СІЗО № 1 Краснодара.

"Нещодавно стало відомо, що Володю Дудку і Олексія етапували із Сімферополя до Москви у СІЗО Лефортово. Поки що вони на пересиланні у Краснодарі", - розповів адвокат.

Нагадаємо, політв'язню Володимиру Дудці не надають належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя. За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Дудкою, його стан здоров'я погіршувався. У нього виразка шлунка і проблеми в області урології, однак медична допомога не надається належним чином.

Як відомо, 4 квітня 2019 року Дудку засудили до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штрафу 350 тис. рублів. Разом з Володимиром Дудкою 14 років позбавлення волі і штраф 300 тис. отримав ще один в'язень Кремля - Олексій Бессарабов.

РБК-Україна писало, що підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" від 4 вересня направив кримінальну "справу українських диверсантів" Володимира Дудки і Олексія Бессарабова у Верховний суд Росії для розгляду апеляційної скарги на вирок.

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