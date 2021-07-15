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Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь, - омбудсмен

Автор: РБК-Украина

Политзаключенный Иван Яцкин, незаконно осужденный в оккупированном Россией Крыму, нуждается в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении. У него обострились хронические болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По данным уполномоченного по правам человека, у Яцкина обострились хронические болезни ног - воспаление сосудов привело к образованию трофических язв. Он постоянно страдает от невыносимой головной боли.

"Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится Иван Яцкин, игнорирует его заявления об оказании медицинской помощи... Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры и безотлагательно оказать в полном объеме экстренную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы РФ.

Напомним, в мае так называемый "суд" в Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима.

До этого адвокат украинского политзаключенного заявлял об ухудшении состояния здоровья Яцкина.

Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали.

Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

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