У политзаключенного Яцкина ухудшилось состояние здоровья, ему не передают медикаменты, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в Facebook .

Верховный суд Крыма сегодня провел судебное заседание по делу Яцкина в закрытом режиме в связи с наличием в деле "сведений, составляющих государственную тайну".

"До начала судебного заседания и в перерыве я пообщался с Иваном Григорьевичем относительно условий его содержания в СИЗО Симферополя. По его словам, после вчерашнего суда его привезли в СИЗО в автозаке с остальными арестантами, однако потом всех вывели и начали разводить по камерам, а его поместили в подвальное помещение, расположенное под СИЗО, так называемую "кишку", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что Яцкина продержали в этой "кишке" около двух часов. Он был вынужден стоя находиться в сыром помещении.

"Учитывая заболевания нижних конечностей, имеющихся у него, а также последствия обморожения ног в СИЗО "Лефортово", состояние здоровья Ивана Яцкина ухудшилось. Сегодня жаловался мне на сильные боли в ногах", - сообщил Полозов.

Кроме того, Яцкиву до сих пор не передали медикаменты (обезболивающие и антикоагулянты) которые ранее ему передали родственники.

"Очень хочется надеяться, что администрация СИЗО Симферополя предпримет необходимые меры для обеспечения прав заключенных и будет прилагать усилия по недопущению бесчеловечного отношения к "спецконтингенту" со стороны ответственных сотрудников", - отметил адвокат.