Політв'язню Яцкіну в окупованому Криму потрібна термінова меддопомога, - омбудсмен

Політв'язень Іван Яцкін, незаконно засуджений в окупованому Росією Криму, потребує термінового фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.
За даними уповноваженої з прав людини, у Яцкіна загострилися хронічні хвороби ніг - запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю.
"Адміністрація СІЗО №1 міста Сімферополя, де утримується Іван Яцкін, ігнорує його заяви про надання медичної допомоги... Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідні заходи та невідкладно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу", - наголосила Денісова.
Також вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи РФ.
Нагадаємо, у травні так званий "суд" в Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде у колонії суворого режиму.
До цього адвокат українського політв'язня заявляв про погіршення стану здоров'я Яцкіна.
Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук. Самого Івана ще до початку обшуку заарештували.
Микола Полозов, який є його адвокатом, говорив, що Яцкіна переслідують за проукраїнську позицію.