Политзаключенному Джелялову назначили стипендию им. Левка Лукьяненко

Таким образом, Джелялову будет выплачиваться госстипендия в течение его незаконного задержания и еще год после освобождения.

"Назначить государственную стипендию им. Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Джелялову Нариману Энверовичу", - говорится в указе.