Політв'язню Джелялову призначили стипендію ім. Левка Лук'яненка

Таким чином, Джелялову буде виплачуватися держстипендія протягом його незаконного затримання та ще рік після звільнення.

"Призначити державну стипендію ім. Левка Лук'яненка на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Джелялову Нариману Енверовичу", - йдеться в указі.