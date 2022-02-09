Политзаключенному Джелялову назначили стипендию им. Левка Лукьяненко

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, который незаконно содержится под стражей в оккупированном Крыму назначили государственную стипендию им. Левка Лукьяненко. Кабмин согласовал соответствующий указ президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.