Политзаключенному Джелялову назначили стипендию им. Левка Лукьяненко
Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, который незаконно содержится под стражей в оккупированном Крыму назначили государственную стипендию им. Левка Лукьяненко. Кабмин согласовал соответствующий указ президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Таким образом, Джелялову будет выплачиваться госстипендия в течение его незаконного задержания и еще год после освобождения.
"Назначить государственную стипендию им. Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Джелялову Нариману Энверовичу", - говорится в указе.
Напомним, недавно стало известно, что заместителю председателя Меджлиса выдвинули новое обвинение, на этот раз в "контрабанде взрывного устройства".
Добавим, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Джелялову оккупационные власти Крыма инкриминирует совершение диверсии.
Отметим, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала 3-4 сентября. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.