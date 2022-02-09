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Политзаключенному Джелялову назначили стипендию им. Левка Лукьяненко

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Киев, Среда 09 февраля 2022 13:39
Политзаключенному Джелялову назначили стипендию им. Левка Лукьяненко Фото: Нариман Джелялов, заместитель главы Меджлиса (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, который незаконно содержится под стражей в оккупированном Крыму назначили государственную стипендию им. Левка Лукьяненко. Кабмин согласовал соответствующий указ президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Таким образом, Джелялову будет выплачиваться госстипендия в течение его незаконного задержания и еще год после освобождения.

"Назначить государственную стипендию им. Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Джелялову Нариману Энверовичу", - говорится в указе.

Напомним, недавно стало известно, что заместителю председателя Меджлиса выдвинули новое обвинение, на этот раз в "контрабанде взрывного устройства".

Добавим, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Джелялову оккупационные власти Крыма инкриминирует совершение диверсии.

Отметим, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационная власть в Крыму задержала 3-4 сентября. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

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Меджлис Джелялов
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