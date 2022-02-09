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Політв'язню Джелялову призначили стипендію ім. Левка Лук'яненка

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Київ, Середа 09 лютого 2022 13:39
Політв'язню Джелялову призначили стипендію ім. Левка Лук'яненка Фото: Наріман Джелялов, заступник глави Меджлісу (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову, який незаконно утримується під вартою в окупованому Криму призначили державну стипендію ім. Левка Лук'яненка. Кабмін погодив відповідний указ президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Таким чином, Джелялову буде виплачуватися держстипендія протягом його незаконного затримання та ще рік після звільнення.

"Призначити державну стипендію ім. Левка Лук'яненка на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Джелялову Нариману Енверовичу", - йдеться в указі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що заступнику голови Меджлісу висунули нове звинувачення, цього разу "у контрабанді вибухового пристрою".

Додамо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Джелялову окупаційна влада Криму інкримінує вчинення диверсії.

Зазначимо, заступника голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

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Меджліс Джелялов
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