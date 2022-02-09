Політв'язню Джелялову призначили стипендію ім. Левка Лук'яненка

Заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову, який незаконно утримується під вартою в окупованому Криму призначили державну стипендію ім. Левка Лук'яненка. Кабмін погодив відповідний указ президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Таким чином, Джелялову буде виплачуватися держстипендія протягом його незаконного затримання та ще рік після звільнення.

"Призначити державну стипендію ім. Левка Лук'яненка на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Джелялову Нариману Енверовичу", - йдеться в указі.