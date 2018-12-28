Политзаключенного Клыха обследовали российские врачи

Фото: Станислав Клих (svoboda.org)

Его держали в больнице в Челябинске около 5 дней

Украинского политзаключенного Станислава Клыха обследовали в больнице в Челябинске (Россия) в течение 5-6 дней, результаты обследования пока не известны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Как отмечается, информацию о политзаключенном агентству рассказала правозащитница Татьяна Щур. Она отметила, что сейчас состояние здоровья Клыха неизвестный.

"Он был направлен в больницу в Челябинске 6 декабря. А уже 11 декабря - этапировали обратно тюрьму. Поэтому наш адвокат в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении, - ред.) его уже не застал. Что стало причиной отправления и каково его состояние на сегодня, насколько обоснованы его жалобы, которые стали известны из письма московской участницы пикета Марии Рябиковой, пока сказать не могу. Пытаемся что-то прояснить, возможно, на днях удастся", - сказала Щур.

Ранее стало известно, что у украинского политзаключеного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак. Кроме того, украинец заявил, что надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку.

18 декабря украинский омбудсмен направила в РФ запрос из требованием предоставить Клыху медицинскую помощь. Денисова отметила, что обеспокоена неутешительными новостями, что состояние его здоровья критическое.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов обратился к компетентным органам с просьбой проверить информацию об ухудшении состояния здоровья Клыха.