Денисова требует предоставить Клыху медицинскую помощь

Фото: Станислав Клих (youtube.com Радио Свобода)

Омбудсмен написала письмо Москальковой

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому политзаключенному Станиславу Клыху медицинскую помощь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

Аналогичное письмо она направила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

Омбудсмен отметила, что обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного. В частности, сообщением о том, что состояние его здоровья критическое и есть подозрение на рак.

Также Денисова обеспокоена тем, что Клых заявил о намерении снова начать голодовку.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Советника Президента РФ, Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которых указал Станислав в своем письме", - написала омбудсмен

Фото: письма, направленные в РФ (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, вчера, 17 декабря, стало известно, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья'я и есть подозрение на рак.

Отметим, в 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения в соответствии. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне. Одновременно Клих заявил, что никогда не был в Чечне.