У Путина пообещали проверить состояние здоровья политзаключенного Клыха

Фото: Станислав Клих (youtube.com Радио Свобода)

В случае необходимости политзаключенный получит медицинскую помощь

Советник президента РФ, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к компетентным органам с просьбой проверить информацию об ухудшении состояния здоровья украинского политзаключенного Станислава Клыха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам омбудсмена, Федотов сообщил ей эту информацию в ответ на соответствующий запрос относительно состояния здоровья политзаключенного.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека направил обращение в компетентные органы Российской Федерации с просьбой проверить указанную Вами информацию и в случае необходимости принять меры по обеспечению прав украинского гражданина", - говорится в письме к Денисовой.

Напомним, Денисова 18 декабря направила письмо Федотову с требованием предоставить украинскому политзаключенному Станиславу Клыху медицинскую помощь. Омбудсмен отметила, что обеспокоена неутешительными новостями, что состояние его здоровья критическое.

РБК-Украина сообщало, что 17 декабря, стало известно, что у украинского политзаключенного Станислава Клыха значительно ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак. Кроме того, украинец заявил, что надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку.