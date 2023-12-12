Поліцію та рятувальників можна викликати в месенджерах: список номерів

Через сьогоднішній масштабний збій роботи оператора мобільного зв'язку "Київстар" у багатьох абонентів зник зв'язок та інтернет. Українці у разі потреби термінової допомоги можуть викликати екстрені служби через месенджери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби - зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці опублікували резервні номери телефонів Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із встановленими месенджерами.
+380677185496 (Нацполіція)
+380639672336 (ДСНС)
+380952950433 (поліція)
+380504001186 (ДСНС)
+380504716254 (поліція)
+380504716253 (поліція)
+380504716252 (поліція)
+380636350250 (ДСНС)
+380506683170 (поліція)
+380504940112 (ДСНС)
+380674112270 (поліція)
+380930583696 (ДСНС)
+380671038494 (поліція)
+380682407105 (поліція)
+380676737082 (поліція)
+380933234031 (ДСНС)
+380504529195 (поліція)
+380933121101 (ДСНС)
+380673450015 (поліція)
+380995172533 (поліція)
+380995172498 (поліція)
+380951016112 (ДСНС)
+380664122099 (поліція)
+380996406572 (ДСНС)
+380634458664 (поліція)
+380996088672 (ДСНС)
+380671911036 (поліція)
+380671409292 (поліція)
+380507444880 (поліція)
+380990978934 (ДСНС)
Луганська область
+380935076283 (поліція)
+380933771748 (ДСНС)
+380989579718 (поліція)
+380680205581 (поліція)
+380934225845 (поліція)
+380995218220 (ДСНС)
+380675432858 (поліція)
+380675028909 (поліція)
+380675346783 (поліція)
+380635924087 (ДСНС)
+380677639802 (поліція)
+380503903152 (ДСНС)
+380954805415 (поліція)
+380503216031 (поліція)
+380500701127 (поліція)
+380507848128 (ДСНС)
+380505499123 (поліція)
+380937007759 (ДСНС)
+380997143446 (поліція)
+380935165474 (ДСНС)
+380676736569 (поліція)
+380664336604 (ДСНС)
+380951300336 (поліція)
+380957042322 (поліція)
+380632154684 (поліція)
+380502868101 (ДСНС)
+380675502274 (поліція)
+380502109253 (ДСНС)
+380676723516 (поліція)
+380673800155 (поліція)
+380999383978 (ДСНС)
+380673801414 (поліція)
+380673814221 (поліція)
+380639775337 (ДСНС)
+380992001798 (поліція)
+380662934823 (поліція)
+380662934820 (поліція)
+380504400180 (ДСНС)
+380671816525 (поліція)
+380673128524 (поліція)
+380662296368 (ДСНС)
Сьогодні, 12 грудня, стався масштабний збій у мережі мобільного оператора "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність зв'язку, сайт компанії не працює. Проблеми фіксуються масово на всій території України.
При цьому користувачі "Київстару" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може надіслати інформацію про своїх абонентів через масштабний збій. На цьому фоні є технічні проблеми в роботі додатків Vodafone та Lifecell. При цьому в поліції нагадали, що за будь-якою допомогою можна звернутися, зателефонувавши на екстрені номери 101, 102, 112, які працюють у штатному режимі.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про збій у "Київстар" - у матеріалі.
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