В полицию с начала 2018 поступило более 1,5 тыс. ложных сообщений о заминировании

Значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрировано на территории России

С начала 2018 года в Национальную полицию Украины поступило свыше 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса - 985 случаев из более 1,5 тысяч.

"При этом, значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрировано на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.

Напомним, вчера, 1 августа, неизвестный сообщил о заминировании здания Высшего совета правосудия. В то же время спикер ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что после проверки никаких взрывных устройств в здании ОРУ найдено не было.

Ранее, 31 июля, в столичной полиции поступило сообщение о минировании здания телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в Шевченковском районе Киева. По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводился осмотр помещения, было эвакуировано 35 человек.