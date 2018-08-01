У Києві повідомили про "мінування" будівлі ВРП

Після перевірки жодних вибухових пристроїв у будівлі ВРП знайдено не було

Сьогодні, 1 серпня, невідомий повідомив про замінування будівлі Вищої ради правосуддя (ВПР). Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ВРП Оксана Лисенко.

"На телефон Національної поліції знову надійшло повідомлення про замінування будівлі ВРП. Роботу установи зупинено, усіх працівників та відвідувачів евакуйовано з будівлі", - зазначила прес-секретар.

Фото: мінування ВРП

Водночас речник ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що після перевірки жодних вибухових пристроїв у будівлі ВРП знайдено не було.

Нагадаємо, що 27 червня також повідомляли про мінування будівлі Вищої ради правосуддя.

Під час огляду приміщення працівниками слідчо-оперативної групи, вибухотехнічної та кінологічної служб вибухових речовин також не було виявлено.