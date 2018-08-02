В поліцію з початку 2018 надійшло понад 1,5 тис. неправдивих повідомлень про замінування

Значна кількість ip-адрес відправників зареєстрована на території Росії

З початку 2018 року до Національної поліції України надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, більшість відповідних повідомлень надходить на електронні адреси - 985 випадків з понад 1,5 тисяч.

"При цьому, значна кількість ip-адрес відправників зареєстрована на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь 2017 рік було зареєстровано 700 таких повідомлень.

Нагадаємо, вчора, 1 серпня, невідомий повідомив про замінування будівлі Вищої ради правосуддя. Водночас речник ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що після перевірки жодних вибухових пристроїв у будівлі ВРП знайдено не було.

Раніше, 31 липня, до столичної поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, рятувальники. Проводився огляд приміщення, було евакуйовано 35 осіб.