З офісу "Інтера" евакуювали співробітників після повідомлення про мінування

Поліція перевіряє інформацію про замінування "Інтера"

У Києві поліція перевіряє інформацію про замінування офісу телеканалу "Інтер", з будівлі на Дмитрівській евакуювали 35 осіб. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що до столичної поліції надійшло повідомлення про мінування будівлі телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі Києва. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, рятувальники. Проводиться огляд приміщення, евакуйовано 35 осіб.

Також повідомляється, що подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних злочинів. Правова кваліфікація буде надана після завершення огляду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал "Інтер" на 4 млн гривень за трансляцію концерту "Перемога. Одна на всіх" 9 травня. Пізніше стало відомо, що телеканал не згоден з цим рішенням і оскаржить його в судовому порядку.