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В поліції відреагували на паніку в соцмережах через "захоплення" Куп'янська

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Харків, П'ятниця 03 лютого 2023 17:48
В поліції відреагували на паніку в соцмережах через "захоплення" Куп'янська Фото: в поліції відреагували на паніку в соцмережах через "захоплення" Куп'янська (wikipedia)
Автор: Наталія Гурковська

У соцмережах з'явилася інформація про нібито "захоплення" Куп'янська Харківської області російськими окупантами. Ця інформація є фейком, такі "вкидання" є провокацією і не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області

"В пабліках набула поширення інформація, що місто, начебто, "здали росіянам". Це абсолютно не відповідає дійсності! Наші збройні сили, територіальна оборона, поліція, нацгвардія надійно стоять на рубежах захисту Харківщини і щодня зміцнюють свої сили", - йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, такі фейки ні що інше, як спроби посіяти паніку серед місцевого населення не тільки постійними обстрілами території, а й "вкидами" про нібито "здачу" того чи іншого населеного пункту, щоб маніпулювати суспільною думкою та підірвати довіру громадян до влади та сил оборони.

"У Куп’янську гідно несе службу районний відділ поліції, виконує у цілодобовому режимі важливі завдання щодо охорони громадського порядку, документуванню злочинів окупантів, надає допомогу населенню, патрулює вулиці міста, чергує на блокпостах, забезпечує безпеку населення під час евакуації. Ми не поступимося ворогу жодним міліметром нашої рідної землі й будемо відстоювати мир та свободу за будь-яких умов!" - запевняють в поліції регіону.

Тому правоохоронці просять громадян заспокоїтися та "не піддаватися на провокації та уникати панічних настроїв".

Як повідомлялось, українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області 16 вересня.

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