В полиции отреагировали на панику в соцсетях из-за "захвата" Купянска

В соцсетях появилась информация о якобы "захвате" Купянска Харьковской области российскими оккупантами. Эта информация является фейком, такие "вбросы" являются провокацией и не отвечают действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В пабликах распространилась информация, что город, якобы, "сдали россиянам". Это абсолютно не соответствует действительности! Наши вооруженные силы, территориальная оборона, полиция, Нацгвардия надежно стоят на рубежах защиты Харьковской области и ежедневно укрепляют свои силы", - говорится в сообщении .

По словам правоохранителей, такие фейки ни что иное, как попытки посеять панику среди местного населения не только постоянными обстрелами территории, но и "вбросами" о якобы "сдаче" того или иного населенного пункта, чтобы манипулировать общественным мнением и подорвать доверие граждан к власти и силам обороны.

"В Купянске достойно несет службу районный отдел полиции, выполняет в круглосуточном режиме важные задачи по охране общественного порядка, документированию преступлений оккупантов, оказывает помощь населению, патрулирует улицы города, дежурит на блокпостах, обеспечивает безопасность населения во время эвакуации. Мы не уступим врагу и миллиметром нашей родной земли и будем отстаивать мир и свободу в любых условиях!" – уверяют в полиции региона.

Поэтому правоохранители просят граждан успокоиться и "не поддаваться на провокации и избегать панических настроений".

Как сообщалось, украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области 16 сентября.