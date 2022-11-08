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Поліції вдалося ідентифікувати майже 170 тисяч російських загарбників

Фото: заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених окупантами. За цей час вдалося ідентифікувати близько 168 тисяч загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

Серед напрямків, за якими працюють слідчі, - злочини, вчинені на тимчасово непідконтрольній Україні території, обстріли мирного населення та інфраструктури, а також фіксація злочинів на деокупованих територіях. Цуцкірідзе зазначив, що за час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України Нацполіція розпочала понад 42 тисячі кримінальних проваджень. Вони відкриті за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями РФ. За цей час вдалося ідентифікувати близько 168 тисяч росіян.

"Це воєнні злочини, які вчиняються проти цивільного населення, для знищення цивільної інфраструктури, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявив Цуцкірідзе.

За словами поліцейського, на деокупованих територіях виявлено 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. На окупованих територіях правоохоронцям відомо про 27 таких місць, а також про 7 локацій на території РФ. Там здійснюються тортури відносно громадян України.

Нагадаємо, що в МЗС Чехії виступили за створення спецтрибуналу над керівництвом Росії.

Також російські окупанти продовжують порушувати закони й звичаї ведення війни щодо цивільних в Херсонській області. Мародерствують та примушують містян до евакуації.

Прикриваючись так званою "евакуацією", росіяни продовжують виселяти українців з їх домівок в тимчасово окупованому Херсоні. Після цього вдаються до звичної їм справи - мародерства.

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