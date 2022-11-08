Полиции удалось идентифицировать около 170 тысяч российских захватчиков

Правоохранители начали более 42 тысяч уголовных производств по военным преступлениям, совершенным оккупантами. За это время удалось идентифицировать около 168 тысяч захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
Среди направлений, по которым работают следователи, - преступления, совершенные на временно неподконтрольной Украине территории, обстрелы мирного населения и инфраструктуры, а также фиксация преступлений на деоккупированных территориях. Цуцкиридзе отметил, что за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины Нацполиция начала более 42 тысяч уголовных производств. Они открыты по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими РФ. За это время удалось идентифицировать около 168 тысяч россиян.
По словам полицейского, на деоккупированных территориях обнаружено 37 мест, где насильственно удерживались гражданские граждане. На оккупированных территориях правоохранителям известно о 27 таких местах, а также о 7 локациях на территории РФ. Там осуществляются пытки в отношении граждан Украины.
Напомним, что в МИДе Чехии выступили за создание спецтрибунала над руководством России.
Также российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданских в Херсонской области. Мародерствуют и принуждают горожан к эвакуации.
Прикрываясь так называемой "эвакуацией", россияне продолжают выселять украинцев из их домов во временно оккупированном Херсоне. После этого прибегают к привычному им делу - мародерству.
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