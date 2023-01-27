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У поліції показали знищення російських боєприпасів під Києвом (фото, відео)

Фото: у поліції показали знищення російських боєприпасів під Києвом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські вибухотехніки проводять знищення боєприпасів російської армії, що були виявлені у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Повідомляється, що артилерійські снаряди 203 калібру знайшли у Вишгородському районі, який перебував під російською окупацією. Кожен зі снарядів важить понад 100 кг.

Наразі боєприпаси знищені українськими вибухотехніками на полігоні у Бориспільському районі.

Нагадаємо, Київська ОВА повідомляла, що 27 січня жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів через ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося раніше, вчора в Ізюмському районі двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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Київська областьВибух боєприпасівВійна Росії проти України