В полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (фото, видео)

Сообщается, что артиллерийские снаряды 203 калибра были обнаружены в Вышгородском районе, который находился под российской оккупацией. Каждый из снарядов весит более 100 кг.

На данный момент боеприпасы уничтожены украинскими взрывотехниками на полигоне в Бориспольском районе.

Напомним, Киевская ОВА сообщала, что 27 января жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за ликвидации взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, вчера в Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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