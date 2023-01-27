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В полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (фото, видео)

Фото: в полиции показали уничтожение российских боеприпасов под Киевом (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские взрывотехники производят уничтожение боеприпасов российской армии, обнаруженных в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Сообщается, что артиллерийские снаряды 203 калибра были обнаружены в Вышгородском районе, который находился под российской оккупацией. Каждый из снарядов весит более 100 кг.

На данный момент боеприпасы уничтожены украинскими взрывотехниками на полигоне в Бориспольском районе.

Напомним, Киевская ОВА сообщала, что 27 января жители Киева и области могут слышать звуки взрывов из-за ликвидации взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, вчера в Изюмском районе двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

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Киевская областьВзрыв боеприпасовВойна России против Украины