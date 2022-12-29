У поліції показали проліт ворожої ракети над Київською областю (відео)

"Ворожі ракети над районами Київської області. Працює ППО! Прошу всіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги і залишатися в укриттях. Загроза повітряної атаки продовжується", - зазначив він.

Крім того, він закликав місцевих жителів повідомляти на спецлінію "102" інформацію про пересування ракет чи повітряних об'єктів.

Також Небітов показав, як правоохоронці в області інформують громадян про ракетну загрозу. Інформацію поліцейські повідомляють про гучномовець.