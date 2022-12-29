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У поліції показали проліт ворожої ракети над Київською областю (відео)

Фото: у поліції показали проліт ворожої ракети над Київською областю (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У поліції показали, як ворожі ракети летіли над Київською областю. У регіоні продовжує працювати система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Нацполіції Київської області Андрія Небітова.

"Ворожі ракети над районами Київської області. Працює ППО! Прошу всіх громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги і залишатися в укриттях. Загроза повітряної атаки продовжується", - зазначив він.

Крім того, він закликав місцевих жителів повідомляти на спецлінію "102" інформацію про пересування ракет чи повітряних об'єктів.

Також Небітов показав, як правоохоронці в області інформують громадян про ракетну загрозу. Інформацію поліцейські повідомляють про гучномовець.

Нагадаємо, 29 грудня ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги. Українців попереджають про небезпеку ракетних ударів

У Києві вранці було чути кілька вибухів. За даними КГВА, внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство та дитячий майданчик. Також є постраждалі, зокрема дитина.

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