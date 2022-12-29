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В полиции показали пролет вражеской ракеты над Киевской областью (видео)

Фото: в полиции показали пролет вражеской ракеты над Киевской областью (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В полиции показали, как вражеские ракеты летели над Киевской областью. В регионе продолжает работать система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

"Вражеские ракеты над районами Киевской области. Работает ПВО! Прошу всех граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки продолжается", - отметил он.

Кроме того, он призвал местных жителей сообщать на спецлинию "102" информацию о передвижении ракет или воздушных объектов.

Также Небитов показал, как правоохранители в области информируют граждан о ракетной угрозе. Информацию полицейские сообщают по громкоговорителю.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

В Киеве утром было слышно несколько взрывов. По данным КГВА, в результате атаки повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

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