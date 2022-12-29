В полиции показали пролет вражеской ракеты над Киевской областью (видео)

"Вражеские ракеты над районами Киевской области. Работает ПВО! Прошу всех граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки продолжается", - отметил он.

Кроме того, он призвал местных жителей сообщать на спецлинию "102" информацию о передвижении ракет или воздушных объектов.

Также Небитов показал, как правоохранители в области информируют граждан о ракетной угрозе. Информацию полицейские сообщают по громкоговорителю.