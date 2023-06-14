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У поліції показали перші хвилини після ракетної атаки по Одесі (відео)

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Одеса, Середа 14 червня 2023 12:57
У поліції показали перші хвилини після ракетної атаки по Одесі (відео) Фото: у поліції показали перші хвилини після ракетної атаки по Одесі (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після прибуття на місце ворожого обстрілу в Одесі поліцейські надавали постраждалим першу допомогу та допомагали з евакуацією людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію.

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце обстрілу. Вони займалися евакуацією мешканців з пошкодженого будинку, а також надавали необхідну допомогу постраждалим.

Окрім патрульних на місці також працювали всі відповідні служби.

Обстріл Одеси

В ні на 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна поцілила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.

Від російського обстрілу загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Окрім того, в центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шість людей отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загарбники вдарили по Одесі ракетами з понад 40 іноземними комплектуючими.

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