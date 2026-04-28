В Нацполіції звільнили ще одного топ-чиновника

13:10 28.04.2026 Вт
2 хв
Хто керуватиме департаментом тепер?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
В Нацполіції звільнили ще одного топ-чиновника Фото: колишній керівник Департаменту стратегічних розслідувань НП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Андрія Рубеля звільнили з посади керівника Департамента стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Про це повідомилм РБК-Україна у Нацполіції.

Читайте також: Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

Хто очолить підрозділ

Поки нового керівника не призначено, обов'язки начальника Департаменту стратегічних розслідувань виконує його заступник.

Хто такий Андрій Рубель

За даними Вікіпедії, Андрій Рубель народився 5 липня 1983 року в Києві. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ і пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку в Солом'янському районі столиці.

Понад 15 років він обіймав різні посади в поліції Києва та Київської області, а також у ГУБОЗ МВС, Департаменті карного розшуку, підрозділах внутрішньої безпеки.

У 2020-2021 роках очолював Головне управління Національної поліції в Харківській області. З жовтня 2022 року керував Департаментом стратегічних розслідувань НПУ.

Тим часом зміни у правоохоронних органах тривають одна за одною.

Псля скандалу з патрульними, які втекли від озброєного зловмисника у Києві, голова патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Згодом президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові перестановки по всій вертикалі МВС - від добору патрульних до керівного складу.

Нагадаємо також, що 23 квітня Зеленський підписав укази про зміну керівництва СБУ одразу у чотирьох регіонах - Києві, Київській, Харківській та Херсонській областях.

