У поліції дали інструкцію українцям на випадок ДТП: алгоритм дій
Фото: в поліції дали інструкцію українцям на випадок ДТП і нагадали, як слід поводитися (facebook com kyivcity gov ua)
Коли людина потрапляє в ДТП, є певна інструкція, яку слід виконувати у випадку такої надзвичайної ситуації. Зокрема, перш за все, як радять в поліції, не слід панікувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.
"Якщо ДТП без потерпілих, тоді автопригоду оформлятиме патрульна поліція, але якщо є потерпілі - на місце прибуде слідчо-оперативна група", - нагадують в поліції.
Покрокова інструкція на випадок ДТП
- З'ясуйте, чи є травмовані внаслідок автопригоди. Якщо є, тоді необхідно викликати швидку і надавати постраждалим особам домедичну допомогу до приїзду лікарів;
- Якщо потерпілі відсутні - увімкніть аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставте знак аварійної зупинки;
- Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатись на тому місці, де сталась ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини пригоди;
- Якщо вищеперелічене виконали, тоді телефонуйте до поліції на номер 102 та зазначте:
- точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;
- чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);
- марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.
Як повідомлялось, у разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.
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