В полиции дали инструкцию украинцам на случай ДТП: алгоритм действий
Фото: в полиции дали инструкцию украинцам на случай ДТП и напомнили, как следует себя вести (facebook com kyivcity gov ua)
Когда человек попадает в ДТП, есть инструкция, которую следует выполнять в случае такой чрезвычайной ситуации. В частности, прежде всего, как советуют в полиции, не следует паниковать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.
"Если ДТП без пострадавших, тогда автопроисшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа", - напоминают в полиции.
Пошаговая инструкция на случай ДТП
- Выясните, есть ли травмированы ли вследствие автопроисшествия. Если есть, тогда необходимо вызвать скорую и оказывать пострадавшим лицам медицинскую помощь до приезда врачей;
- Если потерпевшие отсутствуют - включите аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставьте знак аварийной остановки;
- Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия;
- Если вышеперечисленное выполнили, звоните в полицию на номер 102 и укажите:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
- есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения.
Как сообщалось, в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.
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