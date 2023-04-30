В полиции дали инструкцию украинцам на случай ДТП: алгоритм действий

Когда человек попадает в ДТП, есть инструкция, которую следует выполнять в случае такой чрезвычайной ситуации. В частности, прежде всего, как советуют в полиции, не следует паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Если ДТП без пострадавших, тогда автопроисшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа", - напоминают в полиции.

Как сообщалось, в случае ДТП украинцы могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.

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