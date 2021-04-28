Полиция заявила о масштабных обысках в Одессе у "представителей криминалитета"

В Одессе полиция проводит масштабные обыски у представителей криминалитета. Правоохранители устанавливают причастных к распространению преступного влияния в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции .

"Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и внутренней безопасности совместно со следователями областного управления полиции, спецподразделение КОРД проводят обыски у представителей криминалитета региона. Проверяют причастность к установлению и распространению преступного влияния более 10-ти одесситов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе".

Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые специализировались на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.