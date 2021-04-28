UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Полиция заявила о масштабных обысках в Одессе у "представителей криминалитета"

Автор: РБК-Украина

В Одессе полиция проводит масштабные обыски у представителей криминалитета. Правоохранители устанавливают причастных к распространению преступного влияния в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и внутренней безопасности совместно со следователями областного управления полиции, спецподразделение КОРД проводят обыски у представителей криминалитета региона. Проверяют причастность к установлению и распространению преступного влияния более 10-ти одесситов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, некоторые из них имеют существенные связи с представителями преступного мира, в том числе "ворами в законе".

Кроме того, данные лица могут быть причастны к организации и деятельности группировок, которые специализировались на грабежах и кражах и уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Напомним, сегодня СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. В ходе обысков изъято более 800 кг серебра в банковских слитках.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияОдессаобыск