СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, которая могла финансировать "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. В ходе обысков изъято более 800 кг серебра в банковских слитках, сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых - связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграм-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. При чем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л/ДНР".

Обналичка происходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБ Украины задокументировали организаторами проведения финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

более 43 млн грн;

более 800 кг серебра в банковских слитках;

компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;

документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.