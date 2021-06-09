Полиция завершила проверку моста Метро в Киеве

В Киеве правоохранители завершили проверку моста Метро . Там сегодня днем обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщила полиция Киева .

Никаких других взрывоопасных предметов на мосту Метро не обнаружили.

Правоохранители проверили подозрительный предмет, который нашли на мосту Метро. Оказалось, что он не представляет угрозы.

Напомним, сегодня полиция получила сообщение о подозрительном предмете на мосту Метро. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, чтобы проверить тот предмет.

Добавим, вчера правоохранители проверяли сообщение о минировании самолета в аэропорту "Борисполь". Неизвестный заявил, что в самолете, который летит из Тбилиси в Киев, заложена бомба.

До этого в Харькове полиция проверяла информацию о массовом минировании больниц. Правоохранители проверяли 14 медучреждений на наличие взрывчатки.

А в конце мая в Киеве минировали Окружной административный суд.