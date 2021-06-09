Полиция завершила проверку моста Метро в Киеве

В Киеве правоохранители завершили проверку моста Метро. Там сегодня днем обнаружили подозрительный предмет.
Об этом сообщила полиция Киева.
Правоохранители проверили подозрительный предмет, который нашли на мосту Метро. Оказалось, что он не представляет угрозы.
Никаких других взрывоопасных предметов на мосту Метро не обнаружили.
Напомним, сегодня полиция получила сообщение о подозрительном предмете на мосту Метро. На место прибыли правоохранители и взрывотехники, чтобы проверить тот предмет.
Добавим, вчера правоохранители проверяли сообщение о минировании самолета в аэропорту "Борисполь". Неизвестный заявил, что в самолете, который летит из Тбилиси в Киев, заложена бомба.
До этого в Харькове полиция проверяла информацию о массовом минировании больниц. Правоохранители проверяли 14 медучреждений на наличие взрывчатки.
А в конце мая в Киеве минировали Окружной административный суд.