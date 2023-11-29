Поліція завершила евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району

Евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп'янського району Харківської області повністю завершена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Ті останні дві сім'ї ми шукали майже тиждень. Силами Нацполіції було встановлено, що вони виїхали самостійно. Тому у нас є всі підстави заявити, що евакуація дітей з цього напрямку завершена", - заявив Синєгубов.
За словами голови ОВА, евакуацію було оголошено на територіях громад:
Усі сім'ї виїхали з території району до Харкова. Після спілкування в пункті прийому, в місті було розселено 493 людини.
"Евакуація фактично завершена, але ми продовжуємо моніторити ситуацію, бо вже фіксуємо спроби повернення на ці території. І звичайно, ті дві сім'ї, які виїхали самостійно, якщо виявиться, що вони перебувають на тій території, то будемо вживати заходи для їх вивезення звідти", - додав Синєгубов.
26 жовтня, Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.
Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада. Через небезпечні умови планувалось евакувати 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.
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