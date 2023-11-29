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Полиция завершила эвакуацию детей из трех общин Купянского района

Фото: Полиция завершила эвакуацию детей из трех общин Купянского района (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эвакуация детей из трех территориальных общин Купянского района Харьковской области полностью завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Те последние две семьи мы искали почти неделю . Силами Нацполиции было установлено, что они уехали самостоятельно. Поэтому у нас есть все основания заявить, что эвакуация детей по этому направлению завершена", - заявил Синегубов.

По словам главы ОВА, эвакуация была объявлена на территориях общин:

  • Кондрашовская - 31 ребенок;
  • Купянская - 182 ребенка;
  • Куриловская - 86 детей.

Все семьи уехали с территории района в Харьков. После общения в пункте приема, в городе было расселено 493 человека.

"Эвакуация фактически завершена, но мы продолжаем мониторить ситуацию, потому что уже фиксируем попытки возвращения на эти территории. И конечно, те две семьи, которые выехали самостоятельно, если окажется, что они находятся на той территории, то будем принимать меры для их вывоза оттуда", - добавил Синегубов.

Эвакуация в Харьковской области

26 октября, Олег Синегубов заявлял о подготовке к принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянского района. Он объяснил это тем, что из-за постоянного российского террора погибают и получают ранения мирные жители, в том числе дети.

Принудительная эвакуация детей была объявлена уже в начале ноября. Из-за опасных условий планировалось эвакуировать 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

 

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