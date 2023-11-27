У Куп'янському районі поліція завершила евакуацію дітей, але двох не знайшли

Правоохоронці завершили евакуацію дітей з Куп'янського району Харківської області. За місяць було евакуйовано 296 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"З 03 по 26 листопада з небезпечної території вивезені 296 дітей. За списком на території Курилівської громади рахується ще 2 дитини: 2012 та 2018 років народження. Однак діти за адресою проживання відсутні. Їх місцеперебування встановлюється", - сказано у повідомленні.

У поліції нагадали, що у Куп'янському районі в період з 3 по 26 листопада проводилась обов’язкова евакуація родин з дітьми.

Для цього було залучено 30 працівників Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення "Білі янголи", бійці корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтери та місцева влада.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп'янської громади (лівий берег) - 182 дітей, з Курилівської громади - 83 дитини. Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць.

Евакуація в Харківській області

Напочатку листопада у п'яти громадах Куп'янського району, що в Харківській області, запровадили примусову евакуацію дітей. Тоді через небезпечні умови в більш надійні місця планували доправити 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

Зазначимо, що ситуація в Куп'янську наразі складна. Російські війська почали масивно обстрілювати місто одразу ж після того, як ЗСУ звільнили його восени 2022 року під час масштабної деокупації території Харківської області.

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