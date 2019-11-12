Полиция завела дело из-за расизма на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция открыло уголовное дело из-за проявлений расизма на матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове 10 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что 10 ноября в ходе игры на стадионе "Металлист" около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

Также сообщается, что 11 ноября Слободской отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полиция принимает меры по установлению и розыску причастных к инциденту. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что матч "Шахтер" - "Динамо" приостанавливали из-за проявлений расизма.

Позже стало известно, что фанаты "Динамо" выкрикивали оскорбления в адрес темнокожих игроков горняков, в частности, Дентиньо и Тайсона.