Поліція завела справу через расизм на матчі "Шахтар" - "Динамо"

Поліція відкрила кримінальну справу через прояви расизму на матчі "Шахтар" - "Динамо" в Харкові 10 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 10 листопада в ході гри на стадіоні "Металіст" близько 20 вболівальників футбольного клубу "Динамо" вигукували непристойні гасла на адресу гравців "Шахтаря". На 75 хвилині футбольний матч був зупинений.

Також повідомляється, що 11 листопада Слобідський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінальної справи направлено до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності.

Поліція вживає заходи щодо встановлення та розшуку причетних до інциденту. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч "Шахтар" - "Динамо" призупиняли через прояви расизму.

Пізніше стало відомо, що фанати "Динамо" вигукували образи на адресу темношкірих гравців гірників, зокрема, Дентіньо і Тайсона.