ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві

Київ, Четвер 20 червня 2024 14:35
UA EN RU
Поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві Фото: поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція затримала жінку, яка підозрюється у вандалізмі, вчиненого на могилах українських військових - "Джуса", "Да Вінчі" та Павла Петриченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві

Як повідомлялося, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Да Вінчі Війна в Україні Вандали
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України