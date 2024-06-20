Фото: поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

Поліція затримала жінку, яка підозрюється у вандалізмі, вчиненого на могилах українських військових - "Джуса", "Да Вінчі" та Павла Петриченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.