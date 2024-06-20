Фото: полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Полиция задержала женщину, подозреваемую в вандализме, совершенном на могилах украинских военных - "Джуса", "Да Винчи" и Павла Петриченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

"Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - говорится в сообщении.