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Полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве

Киев, Четверг 20 июня 2024 14:35
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Полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве Фото: полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция задержала женщину, подозреваемую в вандализме, совершенном на могилах украинских военных - "Джуса", "Да Винчи" и Павла Петриченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.

"Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - говорится в сообщении.

Полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве

Как сообщалось, правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

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