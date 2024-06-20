Полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве
Фото: полиция задержала женщину, устроившую акт вандализма на могилах бойцов в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)
Полиция задержала женщину, подозреваемую в вандализме, совершенном на могилах украинских военных - "Джуса", "Да Винчи" и Павла Петриченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую горпрокуратуру.
"Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.
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