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У Києві відкрили справу через вандалізм на могилах загиблих захисників

Київ, Четвер 20 червня 2024 12:22
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У Києві відкрили справу через вандалізм на могилах загиблих захисників Фото: через наругу над могилами захисників у Києві розпочато розслідування (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих українських військових.

Були пошкоджені могили захисників Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Правоохоронці встановлюють особу жінки та розшукують її. Підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: у Києві жінка пошкодила могили українських захисників (t.me/kyiv_pro_office)

Нагадаємо, в ніч на 20 червня могили українських захисників Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка були пошкоджені. Про вандалізм повідомила волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

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