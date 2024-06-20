У Києві відкрили справу через вандалізм на могилах загиблих захисників

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановлюють особу жінки та розшукують її. Підозрюваній загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Були пошкоджені могили захисників Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

Як встановило слідство, зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих українських військових.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня могили українських захисників Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка були пошкоджені. Про вандалізм повідомила волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.