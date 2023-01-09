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В Ірпені поліція затримала банду кілерів

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 17:26
В Ірпені поліція затримала банду кілерів Фото: поліція затримала учасників злочинної групи, які "спеціалізувалися" на кілерстві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Ірпінь 5 січня правоохоронці затримали учасників злочинної групи, що "спеціалізувалися" на замовних вбивствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"На початку грудня минулого року співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали оперативну інформацію щодо підготовки до вчинення замовного вбивства", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями було встановлено учасників угруповання: ними виявилися двоє вихідців з іншої країни. Вони спеціально орендували автомобілі, який в подальшому планували спалити, аби "замести" сліди злочину.

Повідомляється, що поліція певний час вела спостереження за "об’єктом" та місцем його проживання. Також визначилися з датою "виходу на справу". Увечері 5 січня 2023 року планували вбити потерпілого із заздалегідь придбаної вогнепальної зброї, коли той повернеться додому.

Відтак, правоохоронці провели поліцейську спецоперацію задля затримання учасників злочинного етнічного угруповання та врятування життя чоловікові.

Зазначено, що 5 січня у місті Ірпінь було затримано двох фігурантів. У них вилучили пістолет з глушником, гранати та фотографію своєї жертви.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Національна поліція викрила у Чернігівській області групу компаній, що збували моторні оливи з Російської Федерації.

Також раніше ми писали, що в одному з населених пунктів Бориспільського району Київської області поліцейські викрили діяльність підпільної тютюнової фабрики.

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