ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ирпене полиция задержала банду киллеров

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 января 2023 17:26
В Ирпене полиция задержала банду киллеров Фото: полиция задержала участников "специализировавшихся" на киллерстве преступной группы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Ирпень 5 января правоохранители задержали участников преступной группы, которые "специализировались" на заказных убийствах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

"В начале декабря прошлого года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили оперативную информацию о подготовке к совершению заказного убийства", - говорится в сообщении.

Правоохранителями были установлены участники группировки: ими оказались двое выходцев из другой страны. Они специально арендовали автомобили, которые в дальнейшем планировали сжечь, чтобы "замести" следы преступления.

Сообщается, что полиция некоторое время вела наблюдение за "объектом" и местом его жительства. Также определились с датой "выхода на дело". Вечером 5 января 2023 планировали убить потерпевшего из заранее приобретенного огнестрельного оружия, когда тот вернется домой.

Следовательно, правоохранители провели полицейскую спецоперацию для задержания участников преступной этнической группировки и спасения жизни мужчине.

Отмечено, что 5 января в городе Ирпень были задержаны два фигуранта. У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию своей жертвы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Национальная полиция разоблачила в Черниговской области группу компаний, сбывавших моторные масла из Российской Федерации.

Также ранее мы писали, что в одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России