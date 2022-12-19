В Київській області викрили підпільну тютюнову фабрику

В одному з населених пунктів Бориспільського району Київської області поліцейські викрили діяльність підпільної тютюнової фабрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

"Фабрика" працювала у закритому режимі, а її працівники – вахтовим методом. Щоб уникнути появи небажаних гостей, по периметру виробництва та в радіусі кількох кілометрів від нього чергували так звані "фішкарі".

Щоб приховати споживання великої кількості енергоресурсів під час виробництва та забезпечити його цілодобову роботу власники встановили дизельну підстанцію.

В Нацполіції повідомили, що складське приміщення було обладнане необхідним устаткуванням та виробничими лініями, потужності яких дозволяли виготовляти до 50 000 пачок цигарок на добу. Готову продукцію збували під виглядом відомих торгових марок на території Київської та Полтавської областей.

Від такої діяльності бюджет України щомісяця не дотримував до 40 мільйонів гривень в вигляді сплати акцизного податку.

Оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців ДСР 14 грудня припинили діяльність підпільної тютюнової фабрики, та вилучили:

промислову лінію для виробництва цигарок;

сушильне обладнання;

понад 7 тонн тютюну;

168 тисяч пачок готової продукції;

картонні коробки для фасування.

Загальна сума вилученого обладнання та цигарок складає близько 15 мільйонів гривень.