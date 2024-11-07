Поліція затримала посадовицю МСЕК: яку суму хабаря інкримінують

Співробітники Національної поліції затримали посадовицю Центральної Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Її звинувачують в отриманні хабаря на 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У поліції стверджують, що заступниця голови комісії сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку.

"За таку послугу просила "винагороду" в дві тисячі доларів", - заявили в поліції.

Поліція публікує фотографії доларів, а також розмиті обличчя поліцейських та інших невстановлених осіб.

Скандал з МСЕК

Нагадаємо, на початку жовтня правоохоронці провели обшуки у голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, якої виявили 100 тис. доларів, а також підроблені медичні документи, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Згодом стало відомо, що Крупа допомогла здобути "інвалідність" близько півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури

Президент України Володимир Зеленський скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів. Генпрокурор Андрій Костін ухвалив рішення піти у відставку, згодом Верховна Рада підтвердила це рішення.

Зеленський також підписав указ про ліквідацію МСЕК, що стало початком підготовки до реформи цієї системи.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про реформу та ліквідацію МСЕК. Замість МСЕК оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень.